Обновление и расширение путинского большинства, а также новые факторы перезагрузки партийной системы — таковы первые итоги завершившийся президентской кампании в России.

Прежде всего опровергнуты ожидания рекордно низкой явки, долгое время циркулировавшие в медиа и экспертном сообществе. Проявили себя не только традиционные «цитадели» высокой явки (ряд национальных республик, включая Мордовию, а также Тюменская и Кемеровская области). Из северных территорий заметна достаточно высокая активность избирателей в ЯНАО и в ХМАО, где в ходе недавних думских выборов были довольно скромные показатели по явке (в 2016 году — 39,3%). Благоприятна ситуация и в тех национальных республиках, которые, конечно, раньше демонстрировали более высокие результаты явки по сравнению со среднероссийскими, но по сравнению с другими национальными регионами выступали по этому показателю более консервативно (вспомним Башкирию или Северную Осетию). На Дальнем Востоке стоит обратить внимание на Камчатский край. Активность избирателей выше ожидаемой зафиксирована и в ряде индустриальных регионов (отметим Челябинскую область на Урале или Самарскую в Приволжье), в ряде территорий ЦФО и СЗФО с непростым социально-экономическим наследием (таковы Смоленская или Новгородская области).

На рост явки сработал целый комплекс факторов, но среди прочего — дифференцированный подход как региональных властей и избирательных комиссий по привлечению избирателей на участки, так и штабов Владимира Путина — на мобилизацию широкого спектра электоральных групп, ранее не отличавшихся высокой политической активностью.

Подтверждается широкая консолидация избирателей вокруг Владимира Путина. Вероятно, 18 марта его поддержала и умеренная часть электората, в 2012 году голосовавшего в том числе за Геннадия Зюганова и Михаила Прохорова. Недаром результат Павла Грудинина, по предварительным данным, ниже, чем шесть лет назад у лидера КПРФ, а все нынешние либеральные кандидаты суммарно получают намного меньше голосов, чем в свое время один Прохоров.

При этом и результаты Грудинина, Жириновского, Собчак и Явлинского далеко не идеальны: инертная (хотя и запоздалая) кампания КПРФ и несбалансированная — Собчак не позволили им полностью мобилизовать своего избирателя, а Жириновский и Явлинский породили у граждан очевидное ощущение усталости. Тем не менее их результаты окажут влияние на конкуренцию за протестного избирателя в ходе ближайших региональных предвыборных кампаний, а также приведут к переменам в партийной системе на пути к думским выборам 2021 года.

Принесла плоды масштабная работа, которую провел президент с традиционным «путинским большинством», большую роль сыграло прямое общение главы государства с избирателями на местах. Объехав с момента официального выдвижения в президенты 16 регионов, Владимир Путин вывел в федеральную повестку и предложил инициативы по решению ключевых местных проблем: инфраструктурных, экологических, социальных. Среди ключевых социальных групп, к которым апеллировал в ходе своей кампании президент — промышленные рабочие, сотрудники сферы образования и науки, молодежь.

Произошло укрепление «путинского большинства» за счет молодых избирателей: не только студентов из крупных городов, но и молодых жителей малых и средних населенных пунктов. Рост явки, вероятно, произошел и за счет их появления на избирательных участках.

Широко обсуждавшийся в преддверии нынешней кампании «образ будущего», который был позитивно воспринят избирателями, — не популизм, а конкретные предложения властей по решению проблем, касающихся ключевых групп избирателей, не обещания быстрого результата, а планы реальной работы.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук