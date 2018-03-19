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Жители Удмуртии потеряли 200 тыс. рублей на ложной блокировке карт

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Мошенник из Челябинска обогатился за счет жителей Удмуртии на 200 тыс. рублей, он рассылал потерпевшим сообщения о том, что их карта заблокирована, и давал неправильные инструкции.

Злоумышленник обеспечил рассылку SMS жителям республики, в которых указывал номер телефона для справок. Некоторые абоненты перезванивали, и им мужчина подробно рассказывал, что нужно сделать для разблокировки банковской карты. Выполняя инструкции, потерпевшие лишались денег на счету, сообщает ИА «Сусанин».

Общая сумма ущерба превысила 200 тыс. рублей, от действий мошенника пострадал 21 человек.

Полиция задержала организатора преступной схемы. Возбуждено уголовное дело.

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