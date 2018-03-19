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Путин заявил о настрое РФ на конструктивный диалог со всеми странами

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Россия настроена на конструктивный диалог со всеми странами, но нужно, чтобы все стороны были в этом заинтересованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими соперниками на прошедших выборах.

«Будем настраиваться сами и настраивать всех наших партнеров на диалог, безусловно, конструктивный. Но, разумеется, не от нас всё зависит. Это нужно, чтобы так же как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Москва заинтересована в решении проблем с другими странами политико-дипломатическими средствами, но при обеспечении собственных интересов.

Путин добавил, что Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений. Он отметил, что в 2018-2019 годах запланировано снижение расходов на оборону. Президент подчеркнул, что «это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности».

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