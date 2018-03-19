Пять человек спасли во время пожара в сауне в Астраханской области

Сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в сауне в Ахтубинске Астраханской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Инцидент произошел сегодня ночью, 19 марта, на территории лесобазы в микрорайоне Восточный. Прибывшие по месту вызова сотрудники МЧС эвакуировали пять человек и ликвидировали возгорание, сообщает «Астрахань 24».

В результате возгорания пострадало строение, в котором находилась сауна. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие семь человек личного состава и две единицы техники.

Спасатели назвали вероятную причину пожара. По их мнению огонь разгорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.