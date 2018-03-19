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Московский планетарий назвал время наступления астрономической весны

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Астрономическая весна наступит во вторник в 19:15 мск, когда произойдет весеннее равноденствие. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», — говорится в сообщении.

Солнце в дни равноденствий восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Ночь и день длятся одинаковое количество времени — ровно 12 часов светило находится над горизонтом, а остальные 12 — под горизонтом.

20 марта Солнце будет находиться в созвездии Рыб, сообщает телеканал «360».

Отметим, по состоянию на минувшее воскресенье весна в Москве стала самой холодной, достигнув температуры минус 19,7 градуса.Температура воздуха с начала месяца оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.

Национальный праздник оленеводов «Тэрыб кöр», который отмечается раз в два года в день весеннего равноденствия, пройдет в городе Инта в Республике Коми. Празднества длятся два дня.

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