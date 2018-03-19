СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США

Вертолеты коалиции во главе с США эвакуировали из окрестностей города Камышли на северо-востоке Сирии группу главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источники среди мирного населения.

По данным агентства, три вертолета совершили посадку в пригороде Камышли, забрали четверых главарей ИГ иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

В начале марта президент Сирии Башар Асад обвинил международную коалицию во главе с США в поддержке террористических организаций ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) и других боевиков.