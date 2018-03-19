Три моста разведут ночью в Санкт-Петербурге

В северной столице ведется подготовка к старту навигации, в ночь на 20 марта планируется развести три моста.

Навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля. До этого момента «Мостотрест» планирует провести технические разводки мостов. В ночь на 20 марта недоступными для пешеходов на определенные промежутки времени станут Тучков, Благовещенский и Троицкий мосты, сообщает портал «Санкт-Петербург.Ру».

Троицкий мост разведут с 01:20 до 04:50, Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, на Тучковом мосту работы пройдут с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Время является ориентировочным, разводка мостов может закончиться раньше.

Как сообщал портал iz.ru, на прошлой неделе уже были разведены Дворцовый и Большеохтинский мосты.