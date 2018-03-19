Прямой эфир

Три моста разведут ночью в Санкт-Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В северной столице ведется подготовка к старту навигации, в ночь на 20 марта планируется развести три моста.

Навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля. До этого момента «Мостотрест» планирует провести технические разводки мостов. В ночь на 20 марта недоступными для пешеходов на определенные промежутки времени станут Тучков, Благовещенский и Троицкий мосты, сообщает портал «Санкт-Петербург.Ру».

Троицкий мост разведут с 01:20 до 04:50, Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, на Тучковом мосту работы пройдут с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Время является ориентировочным, разводка мостов может закончиться раньше.

Как сообщал портал iz.ru, на прошлой неделе уже были разведены Дворцовый и Большеохтинский мосты. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограничение движения транспорта на ряде улиц введено в Петербурге
Каток в Новой Голландии закрылся в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017