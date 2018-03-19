В Петербурге задержали подозреваемую в торговле людьми азиатку

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мигрантку из Средней Азии по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Внимание полицейских 28-летняя женщина привлекла вечером, 15 марта возле дома 39 на Рыбацком проспекте. В ходе проверки документов выяснилось, что женщина находится в розыске как опасная преступница у себя на родине. Оперативники установили, что женщина подозревается в торговле людьми, сообщает сайт kp.ru.

Правоохранители уже сообщили о задержанной инициатору розыска, в ближайшее время ее передадут коллегам из Средней Азии для дальнейшего разбирательства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что руфер из Петербурга задержан в Чили после фото на 22-этажном здании.