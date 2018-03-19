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Жители Нидерландов решат судьбу «Большого брата»

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Консультативный референдум по закону о «Большом брате», который значительно расширяет возможности спецслужб по слежке за гражданами, пройдет в Нидерландах 21 марта параллельно с муниципальными выборами.

Всенародное голосование не будет носить обязывающего для властей характера, то есть правительству будет необязательно учитывать его результаты, указывает ТАСС.

Обновленный закон предоставляет дополнительные возможности Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности. Они, в частности, могут перехватывать онлайн-коммуникацию граждан, которые не находятся под подозрением.

По действие закона будут попадать все без исключения устройства и гаджеты, включая смартфоны, компьютеры и приставки для цифрового ТВ. Хранить  полученную  информацию разрешат в течение трех лет. 

Также спецслужбы получат возможность создать ДНК-базу по любым персоналиям. Кроме того, обе структуры смогут делиться с иностранными коллегами полученными данными, даже без предварительного самостоятельного анализа.

Тем временем спецслужбы США обеспокоены шпионажем китайских смартфонов Huawei и ZTE. По их мнению, гаджеты могут скрыто вести слежку за владельцем и проникать в американскую коммуникационную сеть.

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