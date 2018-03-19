Международная выставка в Краснодаре соберет кошек со всего мира

В Краснодаре пройдет Международная выставка кошек. Событие состоится с 21 по 22 апреля в одном из городских торговых центров. Как ожидается, в выставке примут участие более 100 владельцев домашних животных из разных стран.

ИА «Кубанские новости» со ссылкой на организаторов сообщает, что выставка будет проходить в несколько этапов. В ней может принять любой желающий. Однако при условии выполнения определенных условий: у кошки должны быть документы и ветеринарные справки, кроме того, она должна быть породистой. Оценивать конкурсантов будет международное жюри.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в сети проходит новый флешмоб «у кого длиннее кот». В японском сегменте Twitter пользователи выкладывают фотографии своих котов, вытянув их в длину. Судя по фото, кошки особого удовольствия от этого флешмоба не испытывают.