Прямой эфир

Международная выставка в Краснодаре соберет кошек со всего мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре пройдет Международная выставка кошек. Событие состоится с 21 по 22 апреля в одном из городских торговых центров. Как ожидается, в выставке примут участие более 100 владельцев домашних животных из разных стран.

ИА «Кубанские новости» со ссылкой на организаторов сообщает, что выставка будет проходить в несколько этапов. В ней может принять любой желающий. Однако при условии выполнения определенных условий: у кошки должны быть документы и ветеринарные справки, кроме того, она должна быть породистой. Оценивать конкурсантов будет международное жюри.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в сети проходит новый флешмоб «у кого длиннее кот». В японском сегменте Twitter пользователи выкладывают фотографии своих котов, вытянув их в длину. Судя по фото, кошки особого удовольствия от этого флешмоба не испытывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Канаде кошка научилась дарить цветы
Вечно грустная кошка Луху набирает популярность в интернете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017