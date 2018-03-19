Движение на Тимашевском переезде Уфы будет ограничено

В Уфе на Тимашевском переезде начался монтаж балок пролетного строения над железнодорожными путями. Движение автомобилей будет ограничено до 10 апреля.

Проект предусматривает создание строительного путепровода из сборно-монолитного железобетона длиной 161 м и шириной 14,5 м на три полосы движения. Также там появятся подходы длиной 1024 м с выходом на улицы Свободы и Бирского тракта, пишет «МедиаКорСеть».

Как писал портал iz.ru, платная четырехполосная магистраль пройдет через промышленные города в Республике Башкортостан. Протяженность трассы составит почти 300 км. Строительство будет вестись в рамках транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства.