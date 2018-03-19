Женщина погибла при пожаре в Новгородской области

Женщина погибла при пожаре в деревне Водогон Любытинского района Новгородской области, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по области.

Трагедия произошла в прошлую пятницу, 16 марта, в одном из частных жилых домов. Группа пожарной бригады выехала по вызову и ликвидировала пожар. В ходе осмотра помещения они обнаружили тело 55-летней женщины, сообщает Новгород.ру.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.