Асад поздравил Путина с победой на президентских выборах
Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах России.
Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.
«Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью», — говорится в поздравительном обращении Асада.
Выборы президента России состоялись 18 марта. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей, установив тем самым рекорд поддержки населения.