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Асад поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах России.

Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.

«Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью», — говорится в поздравительном обращении Асада.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей, установив тем самым рекорд поддержки населения.

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