Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями в Оренбургской области

Мужчина пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей в Сорочинском городском округе Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Авария произошла вчера, 18 марта, на автомобильной трассе Оренбург–Самара. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt, сообщает РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 33-летний пассажир автомобиля Chevrolet Cobalt. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.