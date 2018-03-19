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Ограничение движения транспорта на ряде улиц введено в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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В понедельник, 19 марта, в нескольких районах Санкт-Петербурга были введены ограничения движения транспорта. По данным телеканала «78», на срок до 20 марта ограничено движение по Кантемировской улице, в том числе на съезде на Выборгскую набережную.

До 25 марта закрыто движение по Тверской улице от набережной Комсомольского канала до дома № 10.

До 3 апреля введены ограничения при движении транспорта от Портовой улицы до ворот 3-го района Морского порта. Также ограничение на движение транспорта введено до 20 апреля по Новгородской улице: от 10-й Советской до Моисеенко.

Ограничения носят временный характер и связаны с различными ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ранее сообщалось, что Ленобласть предложила новый участок для строительства кампуса СПбГУ.

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