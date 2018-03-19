Жительница Якутии оставила раздетого ребенка на 40-градусном морозе

Суд Якутии рассмотрит дело жительницы Жиганского района республики, которая обвиняется в том, что оставила своего ребенка в опасности. Речь идет об инциденте, который произошел 10 января 2018 года.

В тот день мама двухлетней девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила выйти из квартиры, оставив дочь одну. Однако ребенок стал плакать, женщина вынесла девочку, одетую в легкую одежду, на улицу и оставила возле крыльца. Температура воздуха в этот день опускалась до –39 градусов.

Ребенок не получил обморожений только из-за того, что детский плач услышал прохожий. Он нашел девочку в сугробе, занес в дом и оттуда вызвал полицию и скорую помощь.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Ребенка у обвиняемой забрали, решается вопрос о лишении ее родительских прав, сообщает ИА SakhaNews.

Портал iz.ru 5 февраля сообщал о том, что в Якутске был госпитализирован трехлетний ребенок с обморожением стоп. Он бегал на морозе без обуви и верхней одежды. Мать мальчика оставила его дома с родственником, а сама ушла. Родственник тоже ушел, после чего малыш выбежал на улицу.