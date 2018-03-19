Торговлю домашними животными запретили в Липецке

Торговать домашними животными запретили на территории Липецка в связи с угрозой распространения бешенства по региону. Глава администрации Липецкой области подписал 21 постановление о введении ограничительных мер.

В связи с угрозой распространения бешенства у животных в Липецкой области был введен ряд ограничительных мер. В карантинную зону попали улицы Бунина, Архангельская, Асфальтная, Кибальчича, Усманская, Привокзальная и садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный-3», сообщает GOROD48.

Ряд ограничительных мер будет действовать на протяжении двух месяцев. В течение этого времени запрещено перевозить животных, разводить, натаскивать, продавать и отдавать. Ограничения связаны с тем, что именно на этих территориях были зафиксированы вспышки бешенства у животных.

Теперь число карантинных зон в связи с угрозой распространения бешенства в регионе достигло 100. Контролировать ситуацию будет управление ветеринарии области.