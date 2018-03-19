Прямой эфир

Торговлю домашними животными запретили в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговать домашними животными запретили на территории Липецка в связи с угрозой распространения бешенства по региону. Глава администрации Липецкой области подписал 21 постановление о введении ограничительных мер.

В связи с угрозой распространения бешенства у животных в Липецкой области был введен ряд ограничительных мер. В карантинную зону попали улицы Бунина, Архангельская, Асфальтная, Кибальчича, Усманская, Привокзальная и садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный-3», сообщает GOROD48.

Ряд ограничительных мер будет действовать на протяжении двух месяцев. В течение этого времени запрещено перевозить животных, разводить, натаскивать, продавать и отдавать. Ограничения связаны с тем, что именно на этих территориях были зафиксированы вспышки бешенства у животных.

Теперь число карантинных зон в связи с угрозой распространения бешенства в регионе достигло 100. Контролировать ситуацию будет управление ветеринарии области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три случая бешенства зафиксировали за неделю в Орловской области
Очаг бешенства обнаружен в Ростовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017