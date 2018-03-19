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Игроки сборной России по футболу поздравили Кокорина с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболисты сборной России по футболу записали видеообращение, в котором поздравили нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина с днем рождения. Видео опубликовано на YouTube-канале сборной РФ.

Спортсмены не только поздравили игрока с 27-летием, но и пожелали Кокорину скорейшего выздоровления, сообщает RT.

«Дружище, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровье крепкого, чтобы быстрее восстановился. Как вернешься, чтобы еще сильнее стал. Нос выше, хвост пистолетом», —сказал в видеообращении Алан Дзагоев.

Участие в записи ролика также приняли Андрей Лунев, Антон Заболотный, Александр Ерохин, братья Антон и Алексей Миранчуки, Федор Смолов, Константин Рауш, Владимир Габулов и Роман Нойштедтер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена 15 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1). 16 марта он был прооперирован и, скорее всего, пропустит чемпионат мира 2018 года в России.

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