В Пензе мать отсудила у водителя 144 тыс. рублей за смерть дочери в ДТП

Пензенский районный суд постановил взыскать с водителя, по вине которого произошло серьезное ДТП, компенсацию за гибель пассажирки, 144 тыс. рублей получит мать погибшей.

16-летняя дочь пензячки погибла в 2016 году в результате столкновения легковушки и рекламной конструкции. Суд подтвердил вину водителя, который находился за рулем в пьяном состоянии. Мама погибшей подала иск о компенсации морального и материального вреда, а также оплаты траурных расходов на общую сумму более 770 тыс. рублей, сообщает ИА «Пенза-пресс».

При рассмотрении иска суд значительно сократил сумму выплаты. С водителя будет взыскано 129 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также 15 тыс. рублей за судебные расходы.