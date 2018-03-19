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Разорвавшей бюллетень жительнице Казани назначили штраф в 2 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Суд назначил жительнице Казани штраф в размере 2 тыс. рублей за разорванный на избирательном участке бюллетень для голосования. Об этом информирует пресс-служба Вахитовского районного суда города.

Было установлено, что 18 марта женщина 1967 года рождения порвала бюллетень для голосования на одном из избирательных участков, а когда ей попытались помещать председатель участка и сотрудник полиции, обвиняемая нажала на кнопку пожарной сигнализации.

Жительницу города признали виновной в нарушении законодательства, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ («Вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством о выборах»).

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте суда. Нарушительница порядка свою вину не признала.

По итогам обработки 99,94% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений.

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