Разорвавшей бюллетень жительнице Казани назначили штраф в 2 тыс. рублей

Суд назначил жительнице Казани штраф в размере 2 тыс. рублей за разорванный на избирательном участке бюллетень для голосования. Об этом информирует пресс-служба Вахитовского районного суда города.

Было установлено, что 18 марта женщина 1967 года рождения порвала бюллетень для голосования на одном из избирательных участков, а когда ей попытались помещать председатель участка и сотрудник полиции, обвиняемая нажала на кнопку пожарной сигнализации.

Жительницу города признали виновной в нарушении законодательства, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ («Вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством о выборах»).

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте суда. Нарушительница порядка свою вину не признала.

По итогам обработки 99,94% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений.