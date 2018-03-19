НАТО переезжает в новый офис стоимостью почти $1,5 млрд. Здание площадью 41 га возводили семь лет. Раньше там был аэродром Брюсселя. Торжественное открытие «золотой» штаб-квартиры состоялось в прошлом году. Переезд откладывали из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

В ближайшие три месяца сюда будут переведены 4 тыс. сотрудников НАТО. Внутри расположатся представительства всех стран – членов блока, конференц-залы, банки, рестораны, магазины, спортзалы. Офис находится неподалеку от бывшей штаб-квартиры альянса. По замыслу архитекторов, проект здания символизирует сомкнутые пальцы партнеров.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.