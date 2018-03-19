Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air

Авиакомпания Azur Air продолжит полеты после 20 марта. Росавиация сняла ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта компании.

В сообщении ведомства говорится, что решение о снятии санкций было принято на основе анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков. Также акционеры Azur Air освободили от должности гендиректора Юрия Крицкого. Компанию сейчас возглавит Юрий Стогний. Кроме того, назначены новые заместитель гендиректора и технический директор.

Росавиация 1 марта лишила Azur Air допуска на выполнение 28 рейсов, большинство из которых чартерные. Перевозчику запретили летать из Москвы и Санкт-Петербурга в Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро. В ходе проверки были выявлены нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов.