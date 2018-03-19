Путин обсудил с Абэ «дело Скрипаля» и ситуацию в КНДР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР, а также обсудили инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергеея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение японского МИДа.

Факт разговора журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор был», — сказал представитель Кремля.

Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. По словам властей Британии, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы разработала российская военная разведка. Каких-либо доказательств данных обвинений до сих пор представлено не было.

Песков ранее заявил, что вскоре Лондону придется либо их представить, либо принести извинения.