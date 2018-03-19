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Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил о готовности укреплять сотрудничество

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, переизбранным накануне на новый президентский срок, заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

Председатель КНР выразил уверенность, что под руководством Путина народ России достигнет национального развития.

Ранее, в понедельник, 19 марта, Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах. В ней глава КНР отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность прилагать усилия для их дальнейшего развития. 

Напомним, что действующий президент России Владимир Путин побил рекорд поддержки на выборах 2018 года за всё время участия в выборах.

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