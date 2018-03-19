Более 35 тыс. человек приняли участие в концерте на Манежной площади

Более 35 тыс. зрителей приняли участие в минувшее воскресенье в праздничном концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

На концерте выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул необходимость сохранения единства страны во имя движения вперед и поблагодарил россиян за надежду и доверие, которые они выразили, проголосовав на выборах.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии, передает НСН.