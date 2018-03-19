Трассу в Новосибирской области перекроют из-за строительных работ

В связи со строительством путепровода в Новосибирской области перекроют федеральную трассу. Ограничения вводятся с 20 марта на дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск–Омск–Новосибирк. Строители будут работать шесть ночей.

Возведение нового путепровода и монтаж балок пролетного строения начнется в районе деревни Белобородово в Коченевском районе. На участке 1398–1403 км водители смогут проехать по федеральной трассе с некоторыми ограничениями в ночное время, передает vn.ru. Тем, кто окажется на пути у строителей, придется либо разворачиваться обратно, либо ожидать рассвета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода. По его словам, на время ремонта трасса перекрыта не будет. Она проходит над Октябрьской железной дорогой в районе станции Петровско-Разумовская. После реконструкции длина путепровода увеличится на 20 м — до 330 м.