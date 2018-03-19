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Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Победа Владимира Путина на президентских выборах при высокой явке является показателем сплоченности граждан страны вокруг сильного лидера, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в его обращении к политику.

«От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что итоги голосования при высокой явке свидетельствуют о том, что граждане РФ, принадлежащие к разным национальностям, религиям и конфессиям, а также к разным социальным и возрастным группам, поддерживают взгляды политика на будущее страны и перспективы ее развития.

«Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию», — написал патриарх Кирилл.

По итогам обработки 99,94% протоколов Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Явка на выборах президента России превысила 67%. С победой на выборах действующего президента также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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