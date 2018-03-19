Самолеты задерживаются в аэропорту Тюмени из-за погоды

Вылет самолетов задерживается в аэропорту Тюмени Рощино из-за сильной метели. Также в связи с погодой аэропорт не принимает у себя воздушные судна.

Сегодня, 19 марта, в связи с погодными условиями были отложены несколько авиарейсов, например в Салехард и Москву. Причиной изменений в работе тюменского аэропорта стали плохие погодные условия. Также Рощино временно прекратил принимать самолеты из других городов, сообщает megatyumen.ru.

Также ввиду плохих метеоусловий усложнилась ситуация на дорогах Тюмени. В связи с этим Госавтоинспекция области напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать осторожность, быть внимательней и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Портал iz.ru ранее сообщал о штормовом предупреждении в связи с сильным ухудшением погодных условий в Тюмени. Скорость ветра достигала 22–27 м/с.