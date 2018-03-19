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Матвиенко предрекла «серьезные перемены» в правительстве

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает серьезных перемен в российском правительстве после инаугурации избранного главы государства Владимира Путина.

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«В стране есть устойчивый запрос на перемены — не перемены ради перемен, а перемены в самых разных сферах жизни. И чтобы реализовывать эти перемены и новые амбициозные задачи, нужны люди с соответствующей квалификацией», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Матвиенко также добавила, что в ближайшее время Советом Федерации будет утвержден план выполнения послания президента Федеральному собранию.

В понедельник, 19 марта, ЦИК РФ подвела предварительные итоги выборов президента России. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу на выборах президента страны. По итогам обработки 99,94% бюллетеней он набрал 76,68% голосов избирателей. Явка на выборах, по последним данным, превысила 67%.

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