Штормовой ветер и метель пришли в Тюмень

Штормовой ветер, сильный снег и метель пришли в Тюмень. В связи с этим на дорогах наблюдаются сильные пробки, а жители города рассказывают о том, как их машины сносит от ветра в кювет.

Вчера, 18 марта, МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым сильным ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков сообщалось о скорости ветра до 22–27 м/с, сильных снегопадах, метели, сообщает портал «Наш город».

По информации метеослужбы тюменского аэропорта Рощино, с сегодняшнего утра на территории города наблюдается низовая метель, видимость при этом составляет 400 м, а вертикальная видимость — 30м.

Горожане рассказывают в интернете о том, что порывы ветра достигают такой силы, что сносят автомобили в кювет. За это утро было зарегистрировано шесть подобных случаев. В связи с этим ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим, а также рекомендует ограничить поездки и не выезжать на дороги без крайней необходимости.