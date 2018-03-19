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Умер упавший во время выступления артист цирка Запашного

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Акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов скончался в больнице от травм, полученных в результате падения с большой высоты во время выступления в Элисте.

«Сегодня ночью перед транспортировкой из города Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце», — говорится в сообщении цирка в соцсети.

Мужчина на протяжении месяца находился в искусственной коме. 16 марта сообщалось об улучшениях в его состоянии.

Инцидент произошел 24 февраля во время выступления цирка в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Мартынов сорвался с высоты примерно 5–6 м и получил серьезные травмы головы и переломы.

По предварительным данным, причиной падения акробата во время выступления мог стать ремень, вышедший из карабина.

Номер, который показывали акробаты, был одним из самых опасных в программе цирка. Для того чтобы он казался эффектным, артисты отказались от страховки.

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