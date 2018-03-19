Аномальное похолодание ожидается в Курской области

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Курской области, температура будет на 13 градусов ниже климатической нормы.

По данным метеорологов, в течение суток температура местами опустится до –20 градусов. Несмотря на наступление календарной весны, спасатели рекомендуют курянам утепляться и соблюдать меры осторожности, сообщает «Курская правда». Одежда должна быть сухой и свободной, из натуральной ткани или шерсти. На морозе не рекомендуется стоять без движения, даже в ожидании транспорта нужно двигаться.

Замерзшие участки тела не стоит растирать снегом или обливать горячей водой. При обморожениях необходимо обращаться к врачу.

Согласно прогнозам, уже к среде станет немного теплее, синоптики ожидают около –11 градусов по ночам и –3...–7 градусов днем. Однако морозная погода сохранится до конца недели.