Власти Владивостока обещают очистить город от мусора до лета

Во Владивостоке 2 апреля стартует санитарный двухмесячник. Он проводится каждую весну для благоустройства, очистки дорог, тротуаров, парков и скверов от мусора, скопившегося за зиму.

Наведением порядка занимаются коммунальные и дорожные службы, ТСЖ и управляющие компании, а также транспортные компании. Они наводят порядок на подведомственных территориях.

Как сообщает ИА PrimaMedia, уже в мае в городе должны расцвести 60 тыс. тюльпанов, зазеленеют живые изгороди, распустятся абрикосы, магнолии и вишни. В этом году планируется высадить более 300 тыс. цветов, около 3,5 тыс. кустарников и 330 деревьев различных пород.

Что касается общегородского субботника, то в этом году он запланирован во Владивостоке на 21 апреля. Каждый год в подобных мероприятиях принимают участие около 200 тыс. жителей города.