МИД России подтвердил визит Лаврова в Японию 20-21 марта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20–21 марта посетит Японию с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Глава российской дипломатии во время визита в Токио пригласит своего японского коллегу Таро Коно посетить Москву.

«Министр иностранных дел России Лавров пригласит своего японского коллегу Коно посетить нашу страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поездка Лаврова станет ключевым этапом подготовки предстоящего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

По итогам переговоров в Токио планируется подписать план сотрудничества между дипломатическими ведомствами России и Японии на 2018–2019 годы.

В ноябре 2017 года состоялся визит главы МИД Японии в Москву. В ходе встречи Лавров и Коно выразили обоюдную заинтересованность Москвы и Токио в наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.