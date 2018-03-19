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Школьник исчез после празднования дня рождения в Волгоградской области

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14-летнего подростка три дня разыскивают в Волжском, школьник пропал после празднования своего дня рождения.

Последний раз несовершеннолетнего видели в 23-м микрорайоне 16 марта. По данным поисковиков, подростки вызвали такси, но водитель отказался везти шумную компанию. Тогда ребята заказали еще одну машину. В этот промежуток времени и пропал мальчик, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По словам друзей, школьник ушел в сторону пустыря. Остальные ребята разъехались, так как были уверены, что мальчик сам доберется до дома. Сообщается, что подростки употребляли спиртное.

Семья пропавшего характеризуется как благополучная. Ранее подросток из дома не уходил.

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