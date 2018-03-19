Пассажира с 10 детонаторами задержали в аэропорту Иркутска

Житель Бурятии пытался пронести на борт самолета 10 детонаторов. Лайнер должен был следовать из Иркутска в Бодайбо. Пассажира с опасным грузом удалось задержать на пункте контроля.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского линейного отдела МВД на воздушном транспорте, инцидент произошел еще 27 февраля. Однако известно о нем стало только сейчас. Как выяснилось, 33-летний мужчина вез взрывоопасные предметы с работы вахтовым методом.

В пресс-службе аэропорта Иркутска, в свою очередь, отметили, что детонаторы перевозились без соответствующей упаковки, это могло привести к непроизвольному взрыву и, как следствие, к авиакатастрофе.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Жителю Бурятии грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.