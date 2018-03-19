Касаткина поднялась на 11-ю позицию рейтинга WTA

Теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 19-й на 11-ю позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает сайт WTA.

В минувшее воскресенье 20-летняя россиянка уступила японке Наоми Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе в США, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее Касаткина никогда не занимала такое высокое место в рейтинге WTA. Россиянка Светлана Кузнецова, которая в прошлый раз выходила на корт в сентябре 2017 года, поднялась с 36-го на 27-е место, а Мария Шарапова опустилась с 41-й на 42-ю строчку. Латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на пятую строчку, сместив чешку Каролину Плишкову.

Ранее портал iz.ru сообщал, что теннисистки Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе.