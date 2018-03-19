«Роснефть» отчиталась о росте чистой прибыли за 2017 год

Чистая прибыль нефтяной компании «Роснефть» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году выросла на 27,6%. По итогам года этот показатель достиг 222 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка «Роснефти» увеличилась на 20,6%, до 6 трлн рублей. До сих пор максимальный показатель компания демонстрировала в 2014 году — 5,5 млрд рублей.

Свободный денежный поток в прошлом году сократился на 44,2%, до 245 млрд рублей. «Несмотря на увеличение масштабов деятельности и вхождение в стратегические проекты, свободный денежный поток компании остается положительным», — говорится в отчете.

«Роснефть» объясняет рост финансовых показателей успешной реализацией синергетических эффектов от интеграции новых активов, участием в международных совместных проектах, а также постоянным контролем и оптимизацией операционных затрат, несмотря на рост налоговой нагрузки.

При этом выручка возросла за счет интеграции новых активов, положительной ценовой динамики на нефтяном рынке, улучшения корзины реализации и расширения трейдинговой активности при значительно опережающем росте поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок.