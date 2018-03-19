Жители Казани сообщили о хлопках со стороны порохового завода

Пользователи социальных сетей обеспокоены хлопками, которые раздаются со стороны порохового завода, за утро жители Казани услышали шесть выстрелов.

Горожане осторожно высказывали в соцсетях предположение, что на предприятии могла произойти авария. Однако в управлении МЧС по Республике Татарстан заверили, что работа ведется в штатном режиме, на заводе ведется испытание продукции. Об этом сообщает портал ProKazan.ru.

Всего, по данным МЧС, должно произойти около 25 выстрелов. Испытания закончатся в 17 часов по местному времени.

В прошлый раз жители Казани слышали хлопки со стороны завода в ноябре 2017 года. Тогда ситуацию объяснили плановыми учениями.