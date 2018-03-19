Междугороднее сообщение отменили в нескольких районах Сахалина

Автобусные рейсы между Южно-Сахалинском и тремя районами Сахалина отменили из-за циклона. Приостановлено их движение из столицы региона в Макаров, Углегорск и Поронайск.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, ограничения начали действовать с 14:30 по местному времени. Они будут отменены после улучшения погодных условий. Спасательные службы рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов.

Сахалингидрометслужба сообщает, что в данное время через Сахалин проходит циклон. Он движется в Охотское море на восток и юго-восток и предположительно покинет регион завтра, 20 марта. Сейчас же на юге острова идет мокрый снег, а на побережье — метель и сильный ветер.

Из-за шторма в Татарском проливе закрылась паромная переправа между Сахалином и материком.