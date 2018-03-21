Сегодня всё чаще и чаще в общеобразовательных школах убирают из программы уроки музыки. Родителям говорят: «Хотите, чтобы ребенок разбирался в композиторах, интересовался инструментами? Отдавайте его в специализированную школу искусств». И растут дети, которые ничего не знают о Чайковском и Римском-Корсакове.

Бетховен для них — мелодия, которая играет вместо гудков при звонке в колл-центр, а полонез Огинского — музыка захлопнувшихся турникетов в метро. Всё идет к тому, что в школе XXI века ребенка будут учить читать, писать и считать, но о развитии творческих способностей и умении ориентироваться в мировой культуре придется забыть.

Можно сколько угодно ругать советское образование. За его перенасыщенность «необязательными для жизни» науками, за отсутствие специализации и неспособность отвечать вызовам времени. Но благодаря своему комплексному подходу оно позволяло сформировать многогранную, гармонично развитую личность. Изучая законы перспективы на черчении и ИЗО, я приоткрывала для себя мир художников и архитекторов. Проделывая многочисленные эксперименты с пробирками и колбами на уроке химии, я узнавала что-то о законах мироздания. Ведь речь не просто о том, что будет, если смешать кислоту и щелочь — уксус и соду, — а о том, как устроена Вселенная: от молекулы до бесконечного космоса.

Так же было и с гуманитарными науками. Как можно понять историю страны, основываясь только на энциклопедических данных? А где же эмоциональное подключение, чувственный контекст? Его нам давали на уроках литературы. Но могла ли я до конца представить первый бал Наташи Ростовой, если бы учитель даже не упомянула, под какую музыку танцевала 13-летняя девушка XIX века? Изучение литературы мне кажется бессмысленным без изучения музыки. Музыку же нельзя понять в отрыве от изобразительных искусств...

Как рассказать современному подростку о Великой Отечественной войне? Что передаст ему сухая статистика? Но если он прочтет стихи Симонова, послушает песни Дунаевского и Френкеля, посмотрит кинохронику, у него сложится впечатляющий, по-настоящему правдивый образ. Эмоциональное воздействие всегда ярче безликих цифр и сухой дидактики.

Сегодня чиновники хотят оставить школьника наедине с музыкальным интернет-разнообразием. Но без разговора об истории музыки, об историческом и культурном контексте, о личностях авторов дети будут ориентироваться только на то, что «проще», «моднее», «веселее», лишая себя возможности соприкасаться с огромным пластом человеческого опыта и получать удовольствие на гораздо более тонком и сложном уровне, понимая окружающий мир во всем его многообразии и красоте.

Приведу один пример. Недавно симфонический оркестр «Русская филармония» совместно с одной японской научно-медицинской корпорацией провели интересный эксперимент. Детям разного возраста (от 5 до 9 лет) мы играли разные музыкальные произведения в течение 2-3 минут. Сначала это была классика: Вивальди, Моцарт, Рахманинов. А потом современная танцевальная электроника.

Во время звучания музыки у детей снимали энцефалограмму головного мозга. И когда дети слушали, например, Моцарта, их мозг показывал абсолютную готовность ко впитыванию информации любого уровня. Тогда как в процессе восприятия «бездушной» электроники демонстрировал «судорожную готовность», то есть прекращал реагировать на внешние проявления, терял контакт с окружающим миром.

О чем это свидетельствует? О том, что классика в прямом смысле слова заставляет мозги работать иначе. Но для того, чтобы ребенок хотел и умел слушать классику, ему надо в этом помочь. Поэтому я решительно против сокращения уроков музыки в школах. Более того, как бывший педагог музыкальной школы, настаиваю, чтобы учителя регулярно водили детей на живые концерты. Только они дают настоящее качество звука и бесценный эффект присутствия, а также опыт совместного переживания музыки с другими людьми.

Это, кстати, полезно в любом возрасте. Научно доказано, что для более гармоничного развития плода будущей маме нужно слушать Моцарта. Помню, на одном из наших концертов партер был занят беременными женщинами. По крайней мере за будущее их детей я спокойна.

Автор — директор и генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»