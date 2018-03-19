Неизвестный выстрелил прохожему в спину на улице в Череповце

Следователи ищут свидетелей покушения на убийство, которое произошло на улице в Череповце, мужчина получил огнестрельное ранение в спину.

По версии следствия, нападение было совершено 16 марта в утреннее время. 50-летнего мужчину подстрелили в спину, при этом он не потерял сознание. Потерпевшему оказал помощь проезжавший мимо водитель, он довел мужчину до детской городской больницы, сообщает ИА FlashNord.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Следователи ищут очевидцев происшествия, а также водителя, который общался с потерпевшим. Личность стрелявшего пока не установлена.