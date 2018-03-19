Тренировка сборной РФ по футболу проходит без Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» с «Арены Химки».

В пресс-службе сборной РФ по футболу пояснили, что Дзагоев занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кроме того, отдельно от общей группы проходит тренировка полузащитников Владислава Игнатьева и Далера Кузяева, пропустивших занятие в воскресенье.

Кузяев и Игнатьев отделились от общей группы pic.twitter.com/YuMK30CATv — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 марта 2018 г.

Товарищеский матч сборных РФ и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Матч со сборной Франции пройдет 27 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что футболист Кокорин пропустит домашний ЧМ из-за травмы.