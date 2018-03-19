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Экс-главу отделения связи в ЕАО обвиняют в краже денег клиентов

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Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя отделения ФГУП «Почта России» в городе Облучье в ЕАО. Ее обвиняют в незаконном присвоении более 400 тыс. рублей клиентов.

Как установило следствие, 40-летняя экс-сотрудница отделения связи формировала отчетность с недостоверными сведениями, чтобы скрывать хищения. Речь идет о ее деятельности в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Факт растраты был выявлен во время ревизии отделения почты, передает ИА EAOMedia.

Портал iz.ru 15 марта сообщал о том, что жители Рязани обнаружили в мусорном контейнере тысячи писем и бандеролей, которые не были доставлены адресатам. В правоохранительных органах не исключают, что корреспонденцию выбросили сотрудники «Почты России».

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