Экс-главу отделения связи в ЕАО обвиняют в краже денег клиентов

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя отделения ФГУП «Почта России» в городе Облучье в ЕАО. Ее обвиняют в незаконном присвоении более 400 тыс. рублей клиентов.

Как установило следствие, 40-летняя экс-сотрудница отделения связи формировала отчетность с недостоверными сведениями, чтобы скрывать хищения. Речь идет о ее деятельности в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Факт растраты был выявлен во время ревизии отделения почты, передает ИА EAOMedia.

Портал iz.ru 15 марта сообщал о том, что жители Рязани обнаружили в мусорном контейнере тысячи писем и бандеролей, которые не были доставлены адресатам. В правоохранительных органах не исключают, что корреспонденцию выбросили сотрудники «Почты России».