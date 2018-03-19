Две трети месячной нормы осадков выпало за сутки в Нижнем Тагиле

Около 60–70% месячной нормы осадков выпало за 18 марта в Нижнем Тагиле, очередные сильные снегопады синоптики прогнозируют в конце недели.

По данным Гидрометцентра, всего за сутки выпало 14 мм осадков. Это соответствует толщине снежного покрова 20 см, уточняет сайт «ТагилСити.Ру». Согласно прогнозам, в начале недели сильных снегопадов не ожидается, но к концу рабочей пятидневки Нижний Тагил может вновь завалить снегом.

После продолжительного снегопада на улицах в усиленном режиме работала дорожная техника. К утру 19 марта власти сообщили о том, что основные магистрали расчищены.