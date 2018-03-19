Названы возможные сроки перевода времени в Волгоградской области

Более половины жителей Волгоградской области проголосовали за перевод времени на час вперед. Скорее всего, это произойдет не раньше осени 2018 года, сообщила журналистам председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе.

«В соответствии с законом итоги референдума будут рассматриваться на заседании областной думы, которая, в свою очередь, должна будет выйти с инициативой к Государственной думе утвердить итоги референдума и принять решение о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс», — уточнила Гензе, которую цитирует «РИА Новости».

Вопрос перевода часов оставался одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. 18 марта одновременно с выборами президента России в регионе прошел референдум по данной теме. Более 58% жителей Волгоградской области проголосовали за перевод времени на час вперед.

Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой.

Закон об установлении часовых зон в России и возврате к зимнему времени летом 2014 года подписал президент Владимир Путин. В третью часовую зону (мск плюс 1 час) на данный момент включены Удмуртская Республика и Самарская область.