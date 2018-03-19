Рабочий погиб при обрушении стены в Калининградской области

В Советске рабочий получил смертельные травмы при обрушении стены торгового центра, следственное управление начало проверку по факту трагедии.

По данным следствия, трое сотрудников строительной фирмы проводили перепланировку павильона на втором этаже торгового центра. При разборе одна из стен частично обрушилась, травмы получил рабочий. Он скончался на месте, сообщает сайт «Калининград.Ru».

Точная причина смерти 49-летнего мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователи изъяли техническую документацию, а также выясняют, в каких отношениях находился погибший с работодателем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.