Новак рассказал о последствиях отказа Великобритании от российского газа

Цена российского газа является наиболее конкурентоспособной, и отказ от него навредит британским потребителям.

Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал в интервью телеканалу Bloomberg.

«Если заявления об альтернативных России источниках газа станут реальностью, это в первую очередь принесет вред потребителям, потому что не будет им выгодно. Российский газ, я считаю, на сегодня имеет самую конкурентную цену», — сказал министр.

Он добавил, что в случае похолоданий Россия может очень быстро наращивать объемы добычи.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство при поиске поставщиков природного газа не отдает предпочтение России и старается рассматривать в этом качестве другие страны.

К ухудшению отношений между Россией и Британией привела ситуация в связи с отравлением нервно-паралитическим газом Сергея и Юлии Скрипалей. Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ, не предоставив каких-либо доказательств. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова принять участие в расследовании покушения, однако в этом нет заинтересованности британской стороны.