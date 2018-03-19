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Итоги выборов на «вбросовом» участке 1480 в Люберцах аннулированы

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Решением Мособлизбиркома аннулированы итоги выборов президента РФ в подмосковном городе Люберцы, где на избирательном участке зарегистрирован вброс бюллетеней, передает «РИА Новости».

Итоги аннулировала Территориальная избирательная комиссия (ТИК) на участке № 1480, добавляет НСН. «Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги», — рассказали в Мособлизбиркоме в понедельник, 19 марта, сообщает «Газета.ру».

RT уточняет, что председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила о признании итогов выборов на участке в Люберцах недействительными.

Ранее стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин получил рекордный результат за все последние президентские кампании. У Центральной избирательной комиссии есть 10 дней на опубликование окончательных итогов выборов президента России.

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