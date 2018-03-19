В СК признали версию самоубийства замминистра здравоохранения Татарстана

Следственные органы не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, находившейся под домашним арестом.

«В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения. Она покончила с собой, ее смерть не носит криминальный характер», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы СУ СК РФ по Татарстану.

7 февраля 2017 года Шишмареву нашли мертвой в собственном доме. Чиновница обвинялась в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

3 февраля Советский районный суд Казани отправил замминистра под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Помимо чиновницы, под домашний арест была помещена ее подруга Елена Фахрутдинова.