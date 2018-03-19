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В СК признали версию самоубийства замминистра здравоохранения Татарстана

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Следственные органы не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, находившейся под домашним арестом.   

«В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения. Она покончила с собой, ее смерть не носит криминальный характер», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы СУ СК РФ по Татарстану.

7 февраля 2017 года Шишмареву нашли мертвой в собственном доме. Чиновница обвинялась в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

3 февраля Советский районный суд Казани отправил замминистра под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Помимо чиновницы, под домашний арест была помещена ее подруга Елена Фахрутдинова.

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